Прямая трансляция финала Australian Open-2026: Рыбакина - Соболенко

Сегодня, 31 января, в Мельбурне пройдет финал в женском одиночном разряде Australian Open-2026 между белоруской Ариной Соболенко (№1) и казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5), передают Vesti.kz

В личных встречах преимущество пока на стороне Соболенко (8:6), однако Рыбакина уже побеждала её в финале WTA Finals 2025 со счётом 6:3, 7:6(0), продемонстрировав, что может навязать борьбу сильнейшему сопернику.

Прямая трансляция матча Рыбакина — Соболенко начнется в 13:30 по казахстанскому времени и будет доступна по следующей ссылке

Добавим, что на Australian Open выступят ещё двое казахстанцев. Анна Данилина сыграет в финале женского парного разряда, а юный Зангар Нурланулы выйдет на полуфинальный матч в одиночном разряде среди юношей.

Рыбакина доминирует в финалах, но у Соболенко 10-0 в новом году: кто же выиграет Australian Open?

