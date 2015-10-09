Рыбакина доминирует в финалах, но у Соболенко 10-0 в новом году: кто же выиграет Australian Open?

Уже завтра, 31 января, в Мельбурне состоится предпоследний игровой день Australian Open-2026. Одним из главных событий станет финал в женском одиночном разряде между белоруской Ариной Соболенко (№1) и казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5). Корреспондент Vesti.kz - о самом главном в преддверии этой игры.

Это будет 15-е противостояние между 26-летней Рыбакиной и 27-летней Соболенко. В счёте личных встреч Елена Арине уступает - 6:8, но это не будет иметь большого значения в завтрашнем финале. Игра пройдёт на корте имени Рода Лейвера в 13:30 по казахстанскому времени.

Соболенко чаще побеждала, но в финалах успешнее Рыбакина

Начнём с подробного анализа очных матчей между теннисистками. История их противостояния началась в 2019 году, на турнире в Ухани (Китай). Они встретились в четвертьфинале. Рыбакина была 50-й ракеткой мира, а Соболенко стояла в рейтинге 13-й. В упорном поединке победу одержала Арина - 6:3, 1:6, 6:1.

Следующие три матча тоже остались за белоруской, а последний из них состоялся в финале Australian Open-2023. На тот момент Рыбакина считалась более опытной на таком уровне, так как она уже выиграла Уимблдон за полгода до этого, а вот Арина впервые пробилась в финал на "Большом шлеме". Но в итоге Соболенко одержала волевую победу - 4:6, 6:3, 6:4, доведя счёт в личном противостоянии до 4:0.

Что говорит статистика личных встреч в пользу Соболенко? Во-первых, сам факт лидерства по этому показателю - 8:6. Во-вторых, Арина и Елена дважды встречались на "Больших шлемах" (впервые это произошло в 1/8 финала Уимблдона-2021) - и оба раза на таких турнирах побеждала Соболенко.

Ну и, наконец, в-третьих, на кортах Мельбурна они играли только раз, в том самом финале 2023-го, и тогда Арина оказалась сильнее. Для неё это четвёртый подряд финал на австралийском чемпионате, два из трёх предыдущих она выиграла. А вот Рыбакина вышла в свой третий финал на "Большом шлеме" и второй в Австралии.

Если брать матчи на всех австралийских турнирах, то будет паритет - 1:1, так как в финале соревнований в Брисбене в 2024 году Рыбакина одержала разгромную победу - 6:0, 6:3.

Как ни странно, но статистика даст Рыбакиной ещё больше преимуществ, несмотря на отставание в главном компоненте. Во-первых, Елена выиграла больше сетов у Арины - 19:17. Хоть Соболенко и выигрывала чаще, казахстанка никогда не проигрывала без борьбы, а вот сама иногда громила оппонентку.

Во-вторых, если брать статистику после финала Australian Open-2023, то Рыбакина впереди - 6:4. Если брать с начала 2024 года, то она впереди 4:3. Если учитывать матчи с начала 2025-го, то тут ничья 2:2.

В-третьих, на твёрдом харде они провели 11 из 14 встреч. И если посмотреть только на эти битвы, то Елена впереди - 6:5. Так получилось, что ей пока не удавалось обыгрывать белоруску на грунте (0:1) и траве (0:2). Но завтра будет хард, поэтому акцент именно на эту деталь.

В-четвёртых, у Рыбакиной есть доминирование в финалах над Соболенко. Да, три года назад в Мельбурне она проиграла. Но после этого сбоя не давала. Сначала была победа в на Индиан-Уэллс (США) в 2023-м - 7:6(11), 6:4, затем уже упомянутый разгром в Брисбене (Австралия) в 2024-м - 6:0, 6:3, а после победа в двух партиях в финалев Эр-Рияде (Саудовская Аравия) - 6:3, 7:6(0).

Здесь не просто три победы подряд в финалах над Соболенко, но и шесть выигранных сетов из шести, и всё это на харде, на котором пройдёт и завтрашний решающий матч!

У Рыбакиной более впечатляющий путь к финалу

По пути к решающей игре Елена обыграла Кайю Йуван (№100), Варвару Грачёву (№77), Терезу Валентову (№54), Элизе Мертенс (№21), Игу Швёнтек (№2) и Джессику Пегулу (№6). Все представляют топ-100, а две последние соперницы - топ-10. Ни одной из них она не отдала ни сета, а тай-брейк был только с Пегулой во втором сете, в рамках которого казахстанка отыграла два сетбола.

Средний рейтинг соперниц Рыбакиной по пути к финалу - 43-е место. Она затратила на корте 8 часов и 29 минут, а это в среднем 1 час и 24 минуты на одну игру.

Соболенко остановила(№118),(№702),(№55),(№16),(№27) и(№12). Как видите, тут сразу две теннисистки, не входящие в топ-100, а из топ-10 вовсе никого нет. Самая рейтинговая оппонента Арины - 12-я ракетка мира Свитолина.

В игре с Потаповой в третьем круге Соболенко было крайне непросто - они сыграли два тай-брейка. Во втором белоруска отыграла четыре сетбола, три из них - подряд (при счёте 3:6). Поэтому она позволила сопернице максимально близко подойти к решающей партии. Ещё один тай-брейк она провела с Мбоко в 1/8 финала.

Средний рейтинг соперниц Соболенко - 138-я строчка, что заметно ниже, чем у Рыбакиной. На корте, при этом, Арина провела чуть больше времени - 8 часов и 50 минут (1 час и 28 минут на матч).

Подача - ещё один ключ Рыбакиной к успеху. На текущем турнире она наколотила уже 41 эйс при пяти двойных ошибках. У Арины отставание в обоих компонентах почти в два раза: она меньше подавала навылет (22) и куда чаще ошибалась при вводе мяча в игру (11).

Рыбакина подавала максимально со скоростью 193 километра в час, что немного быстрее, чем у Соболенко (189 километров в час). Что касается брейков и потерянных подач, то тут статистика примерно равная - 25 против 9 у Арины, 24 против 8 у Елены.

Соболенко имеет 10-0 с начала нового сезона

Но текущую форму Арины ни в коем случае нельзя недооценивать. Она начала сезон с триумфа на турнире в Брисбене, где выиграла четыре матча без потерь сетов. В сумме с начала года у первой ракетки мира 10:0 по матчам и 20:0 по сетам, и это действительно невероятные цифры!

У Рыбакиной с начала года 8:1 (17:2 - по сетам). Она проиграла в Брисбене Каролине Муховой. Но в Мельбурне идёт без потерь, вышла в первый за три года финал на "Большом шлеме" и обеспечила себе камбэк в топ-3 мирового рейтинга.

Любопытно, что последнее поражение в официальных матчах Соболенко потерпела именно от Рыбакиной в ноябрьском финале WTA Finals в Эр-Рияде.

Как видим, Соболенко и Рыбакина - не случайные игроки в финале Australian Open. Обе показывают впечатляющие матчи, где доминируют над соперницами. Общий счёт личных встреч и текущая форма на старте сезона с 20:0 по сетам говорят за лидера мирового рейтинга из Беларуси.

Однако последние очные матчи между ними (особенно в финалах) и уровень оппозиции в Мельбурне намекают на то, что если кто и обыграет Соболенко в Австралии, то именно Рыбакина.

Соболенко идёт за своим 23-м одиночным титулом и пятым "Большим шлемом", а Рыбакина настроена на завоевание 12-го титула и второго "Большого шлема".

Это будет не просто матч, не просто финал, а грандиозная битва, которая поделит мир на две части. В этой встрече нет фаворитов и аутсайдеров, и всё будет быстро меняться по ходу игры. Поэтому не пропустите финал, который пройдёт уже завтра, 31 января, в 13:30 по казахстанскому времени.

Добавим, что завтра на Australian Open выступят ещё двое казахстанцев. Анна Данилина сыграет в финале женского парного разряда (начало - в 06:00), а юный Зангар Нурланулы выйдет на полуфинальный матч в одиночном разряде среди юношей (ориентировочно в 07:30).

17-летнего казахстанца ждёт битва за финал Australian Open. Его соперник - чемпион US Open

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!