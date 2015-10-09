17-летнего казахстанца ждёт битва за финал Australian Open. Его соперник - чемпион US Open

17-летний казахстанец Зангар Нурланулы (№12 в юниорском рейтинге ITF) пробился в полуфинал на втором "Большом шлеме" кряду. На сей раз перспективный теннисист сыграет за выход в финал Australian Open. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о завтрашней битве за решающую игру.

Сегодня Нурланулы выдал настоящий триллер с Каем Томпсоном (№48) из Гонконга - 3:6, 7:6(4), 6:4. Матч длился 2 часа и 50 минут, и в итоге казахстанец добыл путёвку в полуфинал соревнований. На аналогичной стадии он уже играл в сентябре прошлого года на US Open.

Нурланулы ждёт противостояние с чемпионом US Open

В полуфинале, который состоится завтра, Зангар сыграет с 17-летним американцем Китоном Хэнсом (№8). Он известен тем, что в прошлом году стал триумфатором US Open среди юниоров в парном разряде. А вот в одиночке он впервые пробился на "Большом шлеме" так далеко.

Сегодня Хэнс затратил меньше усилий, чтобы преололеть стадию четвертьфинала. Куань-Шу Чена (№13) из Китайского Тайбэя он обыграл за 2 часа и 4 минуты - 7:6(7), 6:4.

Причём в первом сете Чен дважды не подал на сет, при счёте 5:4 и 6:5, а также не реализовал два сетбола. Но в ключевые моменты Китон был безошибочен.

За Хэнса говорит тот факт, что он чуть увереннее проходил своих соперников, в четырёх матчах проиграв всего один сет. Зангар же уступил две партии - во втором круге и теперь в четвертьфинале.

Зато у казахстанца другое преимущество, и кто-то скажет, что более явное - это победа в очном матче над американцем. Правда это было давно, ещё в августе 2022 года, когда им было по 14 лет. На турнире ITF World Junior Tennis Finals Нурланулы обыграл Хэнса со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча прошла на грунте в Простеёве (Чехия).

Самое важное для юного казахстанца - правильно восстановиться, ведь теперь дней отдыха между матчами нет: сегодня четвертьфинал, завтра полуфинал, а послезавтра, при удачных обстоятельствах, и финал. Сегодня же у Зангара возникали проблемы с судорогами. Надеемся, что уже завтра об этом все забудут.

Рыбакина поздравила Нурланулы с историческим полуфиналом на Australian Open

Добавим, что ещё ни одному казахстанцу не удавалось пробиться в финал юниорского турнира "Большого шлема". И завтра Нурланулы постарается исправить это.

Отметим, что завтра пройдёт не только полуфинальный матч с участием Зангара, но и два казахстанских финала. В 06:00 утра Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич сыграет против бельгийско-китайской пары Элизе Мертенс/Чжан Шуай в финале женского парного разряда. А в 13:30 начнётся финал женской одиночки между белоруской Ариной Соболенко (№1) и казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5).

Что касается точного времени начала матча Зангара, то оно станет известно чуть позже.

