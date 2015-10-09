Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
17-летний казахстанец сотворил историю на Australian Open

17-летний казахстанец сотворил историю на Australian Open Зангар Нурланулы. Фото: Ktf.kz©

17-летний Зангар Нурланулы (№12) вышел в полуфинал юниорского Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала соревнований он встречался с представителем Гонконга Каем Томпсоном. Первый сет остался за Томпсоном - 6:3.

Вторая партия осталась за казахстанцем - 7:6(4). В решающем сете Нурланулы оформил победу - 6:4. встреча продолжалась два часа и 53 минуты.

Зангар впервые вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.

С прошлого года Зангар выступает на юношеских турнирах высшей категории. До этого наибольшего успеха он добился в сентябре на US Open, где дошёл до полуфинала, уступив лишь будущему победителю турнира — болгарину Ивану Иванову, действующей первой ракетке мира среди юниоров.

