Вратарь, забивший гол "Реалу", сделал заявление

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы лиссабонского клуба над мадридским "Реалом" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Чтобы выйти в плей-офф, "Бенфике" было необходимо выиграть с разницей минимум в два мяча. И на 98-й минуте при счёте 3:2 Трубин отправился в штрафную соперника на стандарт и головой забил решающий четвёртый мяч.

𝘚𝘦𝘪 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘯 𝘨𝘰𝘭 𝘢𝘭 '90. 😮‍💨 pic.twitter.com/aSpJBhFdWm — SL Benfica (@SLBenfica) January 29, 2026

Итог — впечатляющая победа 4:2, которая позволила "Бенфике" обойти в таблице "Олимпик", уступивший "Брюгге".

"Иногда футбол позволяет больше, чем ты планируешь. Даже гол. Спасибо всем, кто болел и был с нами сегодня", - написал Трубин в своих соцсетях.

Сам футболист напомнил, что его дебют в Лиге чемпионов также состоялся в матче против "Реала".

