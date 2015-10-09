Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 10:30
 

Рыбакина поздравила Нурланулы с историческим полуфиналом на Australian Open

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина поздравила Нурланулы с историческим полуфиналом на Australian Open Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Появилось фото казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с Зангаром Нурланулы после исторического достижения казахстанца на юниорском Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Появилось фото казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с Зангаром Нурланулы после исторического достижения казахстанца на юниорском Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Их совместные фотографии были опубликованы после выхода Зангарулы в полуфинал турнира.

В 1/4 финала соревнований он победил представителя Гонконга Кая Томпсона - 3:6, 7:6 (4), 6:4.

За выход в финал казахстанец сыграет с победителем пары Китон Ханс (США) - Кун Шу Чен (Тайбэй).

С прошлого года Зангар выступает на юношеских турнирах высшей категории. До этого наибольшего успеха он добился в сентябре на US Open, где дошёл до полуфинала, уступив лишь будущему победителю турнира — болгарину Ивану Иванову, действующей первой ракетке мира среди юниоров.

Сама Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге WTA сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   Финалы, женщины
31 января 13:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Соболенко
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!