Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 10:58
 

Первую ракетку Казахстана оставили без полуфинала Australian Open-2026

  Комментарии

Поделиться
Первую ракетку Казахстана оставили без полуфинала Australian Open-2026 Анна Данилина. ©Ktf.kz/Андрей Ударцев

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина завершила выступление в миксте на Australian Open-2026, проиграв в четвертьфинале бразильско-сальвадорскому дуэту, передают Vesti.kz.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина завершила выступление в миксте на Australian Open-2026, проиграв в четвертьфинале бразильско-сальвадорскому дуэту, передают Vesti.kz.

Поражение в четвертьфинале

Лучшая теннисистка страны выступала в миксте вместе с американцем Джеймсом Трэйси. На стадии четвертьфинала они встретились с бразильской спортсменкой Луизой Стефани и Марсело Аревало из Сальвадора.

После уверенной победы в первом сете (6:2) Данилина и Трэйси уступили соперникам во втором (4:6) и проиграли решающий тай-брейк — 7:10. Общая продолжительность поединка составила 1 час 10 минут.

Кто продолжит борьбу

Победители четвертьфинала — Стефани и Аревало — пробились в полуфинал Australian Open-2026. Там они встретятся с победителями матча между дуэтами Катерина Синякова/Сэм Вербик и Кристина Младенович/Мануэль Гинар.

Рыбакина - Швёнтек: кто победит в убойном четвертьфинале Australian Open?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/4 финала, женщины
28 января 05:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Швентек
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!