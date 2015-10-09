Первую ракетку Казахстана оставили без полуфинала Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина завершила выступление в миксте на Australian Open-2026, проиграв в четвертьфинале бразильско-сальвадорскому дуэту, передают Vesti.kz.

Поражение в четвертьфинале

Лучшая теннисистка страны выступала в миксте вместе с американцем Джеймсом Трэйси. На стадии четвертьфинала они встретились с бразильской спортсменкой Луизой Стефани и Марсело Аревало из Сальвадора.

После уверенной победы в первом сете (6:2) Данилина и Трэйси уступили соперникам во втором (4:6) и проиграли решающий тай-брейк — 7:10. Общая продолжительность поединка составила 1 час 10 минут.

Кто продолжит борьбу

Победители четвертьфинала — Стефани и Аревало — пробились в полуфинал Australian Open-2026. Там они встретятся с победителями матча между дуэтами Катерина Синякова/Сэм Вербик и Кристина Младенович/Мануэль Гинар.

