Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 21:55
©twitter.com/rolandgarros

15-я ракетка мира из Италии Жасмин Паолини пробилась в финал Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

В полуфинале Паолини обыграла россиянку Мирру Андрееву (№38) - 6:3, 6:1. На победу итальянка затратила 1 час и 15 минут. При этом она отыграла без двойных ошибок и сделала 1 эйс. Андреева также отметилась 1 подачей навылет при 1 двойной ошибке.

В финале Паолини сыграет против польки Иги Швентек (№1), которая в другом полуфинале оказалась сильнее американки Кори Гауфф (№3). Решающий матч состоится 8 июня.

Напомним, что представительница Италии в четвертьфинале остановила казахстанку Елену Рыбакину (№4).

Швентек - победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.

Метки:
Ролан Гаррос теннис WTA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:55
WTA
Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос
Вчера , 20:10
WTA
В матче лучших теннисисток мира определилась первая финалистка Ролан Гаррос
Вчера , 16:48
WTA
Арина Соболенко назвала причину сенсации на Ролан Гаррос
Вчера , 13:20
WTA
Найдено объяснение сенсации от Рыбакиной на Ролан Гаррос
Вчера , 11:44
WTA
Рыбакина сделала признание о травмах и отношениях со своей командой
Вчера , 10:40
WTA
Названа виновница вылета Рыбакиной с Ролан Гаррос
Вчера , 09:00
WTA
Елена Рыбакина разобрала поражение на Ролан Гаррос и нашла позитив
5 июня, 22:59
WTA
Рыбакина прокомментировала сенсационный вылет с Ролан Гаррос
5 июня, 22:34
WTA
Громкая сенсация произошла на Ролан Гаррос после вылета Рыбакиной
5 июня, 21:36
WTA
Соперница Рыбакиной прокомментировала сенсацию на Ролан Гаррос
© 2008 - 2024 ТОО «EML»