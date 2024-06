В матче лучших теннисисток мира определилась первая финалистка Ролан Гаррос

Первая ракетка мира из Польши Ига Швентек вышла в финал Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

В полуфинале она обыграла занимающую третье место в мировом рейтинге американку Кори Гауфф - 6:2, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 38 минут. В ходе игры американка сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки, в то время как полька отыграла без двойных ошибок, но и подачами навылет не отметилась.

В финале Швентек сыграет с сильнейшей другой полуфинальной пары Мирра Андреева (№38, Россия) - Жасмин Паолини (№15, Италия).

Швентек, к слову, является победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.

