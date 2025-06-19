Матч с Рыбакиной назвали одним из самых захватывающих в теннисе

Популярный теннисный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№11 WTA) и лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№1) на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Матч запланирован на 20 июня.

Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира

"Елена Рыбакина и Арина Соболенко встретятся в четвертьфинале Берлина. Арина ведет в личных встречах 6:4, но Елена выиграла четыре из последних шести матчей. Единственный матч на траве состоялся в 2021 году - тогда победила Арина.

Две из лучших по мощи ударов.

Две из лучших подающих на планете.

Одно из самых захватывающих противостояний в теннисе.

"Рыбаленко", часть 11. Кто победит?", - говорится в публикации.