Космические цифры! Сколько заработала обидчица Рыбакиной за сенсационный триумф на Australian Open?

Никто не ожидал, что 29-летняя американка Мэдисон Киз (№14) завоюет трофей Australian Open-2025 в женском одиночном рязраде. Несмотря на ее достижения, к главным фаворитам приписывали других игроков. Сколько же заработала Киз благодаря уверенному выступлению в Мельбурне (Австралия) - рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Киз стала открытием начала сезона-2025 в WTA-туре. Сначала она выиграла турнира в Аделаиде (Австралия), а после этого одержала победу на Austraian Open, завоевав первый трофей "Большого шлема" в карьере.

Сейчас Мэдисон идет на серии из 12 побед, семь из которых случились в Мельбурне.

На кортах австралийского "мейджора" она попутно обыграла таких известных спортсменок, как Елена Рыбакина (№7), Ига Швентек (№2) и Арина Соболенко (№1). Остановить в финале лидера мирового рейтинга из Беларуси, которая выиграла два последних розыгрыша турнира, было очень сложно. Но она это сделала.

За две недели она выиграла семь матчей. Столько же она выиграла на всех "Больших шлемах" в 2024 году.

Благодаря сенсационному успеху Киз вернется в топ-10 и поднимется на седьмую строчку в понедельник. Что же касается финансового состояния, то оно тоже серьезно улучшится. Победительнице полагается 3,5 миллиона австралийских долларов призовых.

Если эту сумму перевести в тенге по актуальному курсу, то получится сумма 1,142 миллиарда тенге.

Отметим, что такую же сумму получит и победитель мужского турнира. Он определится завтра, 26 января, в противостоянии между итальянцем Янником Синнером (№1) и немцем Александром Зверевым (№2).

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Фото: Australian Open©️