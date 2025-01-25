В матче с сенсацией определилась чемпионка Australian Open-2025

В Мельбурне (Австралия) состоялся финальный матч в женском одиночном турнире Australian Open-2025. В решающем матче ракетки скрестили белоруска Арина Соболенко (№1) и американка Мэдисон Киз (№14), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра продолжалась 2 часа и 3 минуты. Она закончилась трудовой победой Киз со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для 29-летней Киз это первый трофей на турнирах "Большого шлема" в карьере. Ранее она доходила до финала на US Open-2017, где проиграла соотечественнице Слоан Стивенс.

А вот 26-летняя Соболенко не смогла во второй раз подряд защитить титул Australian Open, который покорялся ей в 2023 и 2024 годах. У нее по-прежнему три победы на "Больших шлемах".

С новой недели Мэдисон будет занимать седьмую строчку в мировом рейтинге - это ее пик, до которого она уже добиралась в 2016 году. Что касается Арины, то она, несмотря на сегоднягнее поражение, все равно остается лидером мировой классификации.

Отметим, что по пути к трофею американская теннисистка выиграла семь матчей, в том числе против казахстанки Елены Рыбакиной (№7) в 1/8 финала - 6:3, 1:6, 6:3. Выходит, что первая ракетка Казахстана проиграла в Мельбурне будущей победительнице соревнований.

Также добавим, что Киз выиграла второй турнир подряд. Перед Australlian Open она первенствовала на соревнованиях в Аделаиде (Австралия).