Две казахстанки устроили триллер в финале международного турнира. Установлен рекорд

В Анталье (Турция) завершился женский парный турнир категории ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов. В финале друг против друга сыграли две представительницы Казахстана, передают Vesti.kz.

Обладателями титула в итоге стали 19-летняя казахстанка Сандугаш Кенжибаева (№690) и 20-летняя немка Йоэль Лилли-Софи Штойр (№575).

В решающей встрече они одержали волевую победу над 18-летними казахстанкой Асылжан Арыстанбековой (№813) и россиянкой Дарьей Шадчневой (№1209) - 3:6, 6:4, 10:2.

Для теннисистки из Астаны Кенжибаевой это пятый парный трофей в карьере на взрослых турнирах ITF и третий в 2025 году (все три - в Анталье). Что касается Штойр, то для нее это уже девятый подобный успех и первый в текущем году. Это их первый совместный титул.

Благодаря этому успеху Кенжибаева обновила свой личный рекорд в парном рейтинге WTA. В Live-классификации она взлетела уже на 578-ю позицию, хотя в прошлом не поднималась выше 613-го места.