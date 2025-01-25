Космические цифры! Сколько заработала обидчица Рыбакиной за сенсационный триумф на Australian Open?

Никто не ожидал, что 29-летняя американка Мэдисон Киз (№14) завоюет трофей Australian Open-2025 в женском одиночном рязраде. Несмотря на ее достижения, к главным фаворитам приписывали других игроков. Сколько же заработала Киз благодаря уверенному выступлению в Мельбурне (Австралия) - рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Киз стала открытием начала сезона-2025 в WTA-туре. Сначала она выиграла турнира в Аделаиде (Австралия), а после этого одержала победу на Austraian Open, завоевав первый трофей "Большого шлема" в карьере.

Сейчас Мэдисон идет на серии из 12 побед, семь из которых случились в Мельбурне.

За две недели она выиграла семь матчей. Столько же она выиграла на всех "Больших шлемах" в 2024 году.

Благодаря сенсационному успеху Киз вернется в топ-10 и поднимется на седьмую строчку в понедельник. Что же касается финансового состояния, то оно тоже серьезно улучшится. Победительнице полагается 3,5 миллиона австралийских долларов призовых.

Если эту сумму перевести в тенге по актуальному курсу, то получится сумма 1,142 миллиарда тенге.

Отметим, что такую же сумму получит и победитель мужского турнира. Он определится завтра, 26 января, в противостоянии между итальянцем Янником Синнером (№1) и немцем Александром Зверевым (№2).

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Фото: Australian Open©️