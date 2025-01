Космические цифры! Сколько заработала обидчица Рыбакиной за сенсационный триумф на Australian Open?

Никто не ожидал, что 29-летняя американка Мэдисон Киз (№14) завоюет трофей Australian Open-2025 в женском одиночном рязраде. Несмотря на ее достижения, к главным фаворитам приписывали других игроков. Сколько же заработала Киз благодаря уверенному выступлению в Мельбурне (Австралия) - рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Киз стала открытием начала сезона-2025 в WTA-туре. Сначала она выиграла турнира в Аделаиде (Австралия), а после этого одержала победу на Austraian Open, завоевав первый трофей "Большого шлема" в карьере.

Сейчас Мэдисон идет на серии из 12 побед, семь из которых случились в Мельбурне.

The Keys to victory!@Madison_keys caps an incredible fortnight with a breakthrough Grand Slam title!



She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/p2RdID6JQc