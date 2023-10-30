"Королева развалилась". Болельщики не узнают Елену Рыбакину и указали на ее слабое место

Автор: Димаш Тулегенов

Елена Рыбакина проиграла на старте Итогового турнира года WTA. Но это как раз-таки тот случай, когда после поражения соревнования не заканчиваются, и у спортсменки еще есть шанс реабилитироваться. Однако болельщики не очень верят в камбек и отмечают спад в игре четвертой ракетки мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Лучшая теннисистка Казахстана в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле. После игры Рыбакина раскритиковала организаторов турнира, который в этом году проходит в Канкуне (Мексика).

Фанаты со всего мира не узнают Рыбакину. Многие синхронно указывают на ее слабое место

"У Рыбакиной такие красивые и сильные удары, но проблема в том, что у нее не было достаточно хорошей работы ног для передвижения по корту".

"Мне нравится Елена, она один из моих любимых игроков, но я не понимаю, почему иногда кажется, что ей не до того, чтобы бежать за мячом?..".

"По стилю игры Рыбакина очень похожа на Каролину Плишкову. На мой взгляд, она лучше Плишковой, но ей нужно работать над своей работой ног и перемещением по корту".

"Работа ног Рыбакиной - ее слабое место. С таким движением ей будет трудно выигрывать "Большие шлемы". Я надеюсь, что они будут работать над этим и, возможно, в будущем мы увидим улучшения".

"Мне нравятся они обе, но я очень удивлена, что Рыбакина не бежит за мячом. Некоторые удары пролетают очень близко к ней, а она не успевает добежать. С ней все в порядке?".

Кто-то заметил, что у Елены нет мотивации, и что она больше сосредоточена на негативе, а не на выступлениях

"Мне кажется, что после победы на Уимблдоне она уже не так голодна до побед на турнирах".

"Рыбакина как будто не хотела играть, очень плохой матч, и она будет использовать все оправдания: корт, WTA, ветер, мало времени на тренировки и так далее. В итоге в тех же условиях Пегула и Соболенко смогли показать, почему они входят в топ-8. Елена очень разочаровала, ведь последние три-четыре месяца она была сосредоточена на жалобах".

"Елена может быть нестабильной, когда на нее оказывается давление".

"Рыбакина развалилась. Один из ее худших матчей в этом году".

Часть болельщиков не видят у Рыбакиной никаких перспектив в Канкуне. Некоторые с опасением ждут нового сезона

"Рыбакина сыграла ужасно. Возможно, это ее худший матч в этом году. Слишком много невынужденных ошибок, слишком много проигранных геймов на своей подаче. Даже ментальная составляющая был не очень (подавала на сет при счете 5:4, а проиграла его со счетом 5:7). Но с другой стороны, я бы не стал ее осуждать. Это ее первый матч на Итоговом турнире (она должна была квалифицироваться и в прошлом году, но это уже другая тема). Как мы видели в последние годы, игроки проваливались на своих дебютных Итоговых турнирах (например, Швентек и Соболенко в 2021 году, Гауфф и Пегула в 2022 году), но мы видим, где они сейчас. Настоящим разочарованием будет, если Елена не сможет защитить свои очки в следующем году на Australian Open и турнирах в Индиан-Уэллс и Майами".

"Рыбакина - королева невынужденных ошибок, а ее вялая работа ног и негативный стиль очень провокационны. Не понимаю, почему она так легко отдает очки. Этого никогда не произойдет, но я бы очень хотел, чтобы она избавилась от своего бесполезного тренера (Стефано Вукова - Прим. автора). В следующем году ей предстоит многое доказать, потому что вторая половина этого сезона была крайне разочаровывающей".

"Рыбакина была такой вялой после Рима. Она просто плохо двигается. Она проиграет Соболенко и не выйдет из группы. Очень разочаровывающе!".

"Мне одному кажется, что Рыбакина играет ниже своих возможностей последние несколько месяцев? Она может играть гораздо лучше, чем сейчас, и вообще-то должна претендовать на звание первой ракетки мира. Пегула не сможет побеждать, если Елена будет играть на максимуме своих возможностей".

Все комментарии пользователи оставили под видео на YouTube-канале WTA

Как Рыбакиной реабилитироваться и вернуться в гонку за титул?

Как бы то ни было, для Елены турнир все еще не завершен. Уже в ночь с вторника на среду она проведет второй матч в группе. Пока неясно, кто будет соперницей Елены - Арина Соболенко или Мария Саккари. Но чтобы рассчитывать на борьбу за трофей, Рыбакиной в любом случае нужно побеждать.

У Арины, занимающей первое место в мировом рейтинге, она выиграла два последних матча. А Саккари в первом матче была просто-напросто раздавлена усилиями Соболенко - 0:6, 1:6. Судя по всему, гречанка, заменившая на турнире Каролину Мухову, не совсем готова к Итоговому чемпионату.

Для Рыбакиной было бы хорошо провести следующий матч как раз против Саккари. Сейчас это более простой соперник, чем Соболенко, и победа над Марией могла бы придать Елене уверенности. И даже в таком случае Рыбакиной будет необходимо побеждать Соболенко в очном противостоянии.

Поэтому задача не из легких, но вполне выполнимая. Нужно лишь выигрывать свои оставшиеся матчи в групповой стадии. А для этого лучшей теннисистке Казахстана крайне важно сфокусироваться на своей игре и абстрагироваться от всего, что происходит вокруг нее, в том числе от негатива. Удастся ли это 24-летней спортсменке? Узнаем уже скоро.

Напомним, что это первый Итоговый турнир WTA в карьере Рыбакиной. Ранее ни одна казахстанка не принимала участия в одиночных соревнованиях WTA Finals.

Для выхода в полуфинал Рыбакиной нужно занять первое или второе место в своей группе.

Фото: WTA Finals©