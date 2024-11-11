Казахстанская теннисистка взлетела в мировом рейтинге

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова заметно улучшила свое положение в мировом рейтинге. Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный список в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Сагандыкова поднялась на 942-е место, тогда как ранее располагалась на 40 строчек ниже. 19-летняя Аружан впервые в карьере вошла в топ-1000 мирового женского рейтинга в прошлом году благодаря попаданию в финал турнира ITF W15 в Усть-Каменогорске.

А вот некоторые ее соотечественницы просели в рейтинге WTA одиночного разряда: Жибек Куламбаева опустилась на 328-е место, а Зарина Дияс - на 383-е.

Что касается лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, то у нее также изменилось место в мировом рейтинге, подробности приведены здесь.