Лучший теннисист России намекнул на работу с тренером Рыбакиной

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, не исключил, что в будущем может привлечь нового тренера, чтобы улучшить свою подачу и устранить связанные с ней проблемы, сообщают Vesti.kz. Российский теннисист упомянул нынешнего наставника первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5 в рейтинге WTA) хорвата Горана Иванишевича.

- Подача часто барахлит в этом сезоне. Не было мысли добавить в команду того, кто с ней помог бы? Не было мысли позвать Иванишевича?

- Наверное, когда-то кто-то будет. Но что такое специалист по подаче? Да, Горан круто подавал, Новак здорово подает после работы с ним, но вопрос, кто сможет мне это исправить. И зависит ли это от человека или от меня. Я на тренировках хорошо подаю, но на второй подаче меняется движение, не могу даже подбросить. Мысли проскакивали многие, про пригласить человека – тоже. Посмотрим. Может, в следующем сезоне он будет, может, нет. Надеюсь, смогу исправить это со своей командой и все будет нормально, - сказал Медведев на пресс-конференции.

"К черту". Тренер Рыбакиной - о ее проблемах

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем, с которым, работал на протяжении пяти лет.

Рыбакина, также в этом году завершила работу с другим хорватским специалистом Стефано Вуковым, который тренировал ее более пяти лет.