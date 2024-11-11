Зарина Дияс узнала плохие новости от WTA

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс узнала место в обновленном рейтинге женского одиночного разряда WTA, сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка потеряла за неделю две строчки и занимает 383 место в мировом рейтинге.

Напомним, что наивысшей позицией Дияс в рейтинге WTA является 31 место в январе 2015 года.

Добавим, что последний матч 31-летняя Дияс провела 28 октября на турнире Jiangxi Open в Цзюцзяне (Китай). В нем, она в 1/16 финала уступила испанской теннисистке Джессике Манейро.