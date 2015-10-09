Казахстанская теннисистка выиграла турнир за 7 миллионов

Казахстанка Аружан Сагандыкова (№677 в паре) стала победительницей парного турнира ITF в Ахмедабаде (Индия). Она выступала в дуэте с россиянкой Марией Головиной (№608), сообщают Vesti.kz.

В финале соревнований 21-летняя Сагандыкова и 18-летняя Головина обыграли представительниц Японии Ману Кавамуру (№356) и Хоноку Кобаяши (№824) - 6:3, 6:2.

Для Аружан это пятый титул ITF в карьере и третий в парном разряде. Она впервые выиграла турнир вместе с Головиной, для которой это восьмой титул ITF и шестой в паре. Всего они провели в Ахмедабаде четыре игры и не проиграли ни одного сета.

Отметим, что общий призовой фонд турнира в Индии (одиночный и парный разряд в сумме) составляет 15 тысяч долларов США (7,6 миллиона тенге).

