UFC
Сегодня 19:26
 

Предложен топовый бой Ян - Нурмагомедов в UFC ©Depositphotos.com/rafapress

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг выразил мнение, что действующий чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян мог бы встретиться в следующем бою со своим соотечественником Умаром Нурмагомедовым, сообщают Vesti.kz.

"Если Мераб возьмёт перерыв, возможно, на полгода, дайте Яну подраться с Умаром Нурмагомедовым. А затем Мераб вернётся и сразится с победителем. Пусть Мераб возьмёт шестимесячный перерыв, отправится в Грузию, проведёт время с семьёй и забудет о боях", — сказал Биспинг в интервью подкасту JAXXXON.

Напомним, что 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Нурмагомедов проведёт поединок с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Напомним, 7 декабря 2025 года на номерном турнире UFC 323 Ян сенсационно победил действующего чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили, выиграв бой единогласным решением судей. Эта победа позволила россиянину вернуть чемпионский пояс и сделать историю — 32-летний Ян стал первым бойцом из России, сумевшим вновь завоевать утраченный титул UFC.

