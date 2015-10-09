Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 16:22
 

Елена Рыбакина раскрыла план на 2026 год и назвала свою главную проблему

Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина откровенно рассказала, как историческая победа на Итоговом турнире WTA повлияла на её уверенность перед турнирами "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

Перед турниром WTA 500 в Брисбене (Австралия) она ответила на вопрос о своей уверенности, назвала главную цель и озвучила главную проблему.

"Ну, всё зависит от стабильности. Мне кажется, что я всегда способна сыграть хорошие матчи, но этого не хватает на постоянной основе.

В прошлом году у меня тоже были свои сложности. Поэтому я счастлива, что сейчас здорова и это лишь вопрос времени. Надеюсь, что мы продолжим работать так же, и я добьюсь своих целей. Это может случиться скоро или чуть позже, но я точно работаю над этим. Посмотрим, что будет, но цель у меня однозначная, и я очень надеюсь, что достигну её", - заявила она.

Прошедший сезон стал одним из лучших в карьере Рыбакиной. Казахстанская теннисистка оформила два титула уровня WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а главным триумфом года стала её историческая победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Это первый трофей такого масштаба в её профессиональной карьере.

