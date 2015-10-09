Елена Рыбакина раскрыла план на 2026 год и назвала свою главную проблему

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина откровенно рассказала, как историческая победа на Итоговом турнире WTA повлияла на её уверенность перед турнирами "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

Перед турниром WTA 500 в Брисбене (Австралия) она ответила на вопрос о своей уверенности, назвала главную цель и озвучила главную проблему.

"Ну, всё зависит от стабильности. Мне кажется, что я всегда способна сыграть хорошие матчи, но этого не хватает на постоянной основе. В прошлом году у меня тоже были свои сложности. Поэтому я счастлива, что сейчас здорова и это лишь вопрос времени. Надеюсь, что мы продолжим работать так же, и я добьюсь своих целей. Это может случиться скоро или чуть позже, но я точно работаю над этим. Посмотрим, что будет, но цель у меня однозначная, и я очень надеюсь, что достигну её", - заявила она.

Elena Rybakina on if winning WTA Finals & beating Sabalenka in the final helps her belief coming into Slams, ‘It’s all about stability… I'm happy that now I'm healthy & is just matter of time… hopefully we can continue working like this & I’ll achieve my goals’



“You talked… pic.twitter.com/Y7Kxw1yHNY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 3, 2026

Прошедший сезон стал одним из лучших в карьере Рыбакиной. Казахстанская теннисистка оформила два титула уровня WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а главным триумфом года стала её историческая победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Это первый трофей такого масштаба в её профессиональной карьере.

