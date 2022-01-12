Казахстанская теннисистка снялась с турнира после сенсационной победы над чемпионкой US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не вышла на корт после победы на турнире WTA 500 в Сиднее (Австралия) над действующей чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану, передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором матче турнира Рыбакина должна была сыграть с француженкой Каролин Гарсией, но игра не состоялась, а сопернице была засчитана победа. Официальная причина неявки не называется, но есть информация, что у казахстанки травма.

Добавим, что в первом матче Рыбакина выиграла у Радукану со счетом 6:0, 6:1, сотворив одну из сенсаций турнира. Ранее казахстанка вошла в топ-13 рейтинга от WTA.