Казахстанская теннисистка сенсационно разгромила действующую чемпионку US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире WTA 500 в Сиднее (Австралия). В стартовом матче соревнований девятая сеяная не оставила сопернице ни единого шанса, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей 13-й ракетки мира была победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану. Матч завершился разгромной победой 22-летней теннисистки со счетом 6:0, 6:1. Это было первое очное противостояние между спортсменками.

Игра продолжалась всего 56 минут. За это время Елена выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом всего одну двойную ошибку. На счету 19-летней Эммы, занимающей 18-ю строчку в мировом рейтинге WTA, ни одной подачи навылет при шести двойных ошибках.

Отметим, что прошлой осенью Радукану первенствовала на Открытом чемпионате США, став открытием мирового тенниса и новой звездой WTA. Для нее это был первый матч в новом сезоне.

18-летняя теннисистка выиграла US Open. Начала с квалификации и не проиграла ни одного сета

Что касается Рыбакиной, то она на прошлой неделе добралась до финала на турнире WTA 250 в Аделаиде (Австралия), в котором уступила первой ракетке мира и хозяйке корта Эшли Барти - 3:6, 2:6.

В следующей стадии Елена скрестит ракетки с француженкой Каролин Гарсией, которая ранее в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу - 6:4, 7:6(3). Против Гарсии Рыбакина играла дважды и оба раза побеждала.

Ранее Рыбакина обновила свой личный и национальный рекорды, впервые став 13-й ракеткой мира. Однако уже сейчас в Live-рейтинге Елена обошла американку Софью Кенин, которая проиграла на старте соревнований в Сиднее. В лучшем случае по итогам турнира казахстанка может достигнуть 11-й строчки.

Отметим, что уже на следующей неделе в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии, к которому Елена и готовится.

Новаку Джоковичу грозит тюремный срок. Известны подробности