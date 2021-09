18-летняя теннисистка выиграла US Open. Начала с квалификации и не проиграла ни одного сета

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США - US Open, который проходил в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исторический момент в спорте, или каким образом в финал US Open вышли две теннисистки 2002 года рождения

В финале Радукану, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла канадку Лейлу Фернандес - 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час и 51 минуту. По итогам встречи Радукану дважды подала навылет (2 эйса у Фернандес), совершила 2 двойные ошибки (5 у Фернандес) и 25 невынужденных ошибок (26 у Фернандес). Британка выиграла 67 процентов очков на своей первой подаче.

Радукану на турнире не отдала соперницам ни одного сета. Британка, ранее не побеждавшая на турнирах WTA, впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". Впервые с 1999 года в финале турнира "Большого шлема" сыграли теннисистки младше 20 лет: Фернандес (73-е место мирового рейтинга) в сентябре исполнилось 19 лет, Радукану (150-е место) отметит 19-летие в ноябре.

Радукану стала первой британской победительницей US Open с 1968 года, когда турнир выиграла Вирджиния Уэйд. Представительницы Великобритании не побеждали на турнирах "Большого шлема" с 1977 года, когда Уэйд стала лучшей на Уимблдоне.

Emma Raducanu's dominant #USOpen performance reminds us of a certain someone... pic.twitter.com/3C4Zb8UmYF