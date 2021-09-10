Исторический момент в спорте, или каким образом в финал US Open вышли две теннисистки 2002 года рождения

Абсолютной сенсацией завершится женский одиночный турнир Открытого чемпионата США по теннису. В финал соревнований вышли 19-летняя канадка Лейла Анни Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как такое произошло.

Говорить лишний раз о том, что ранее таких достижений у Фернандес и Радукану не было - не приходится. Эмма занимает 150-е место в мировой классификации, а Лейла находится на 73-й строчке в рейтинге WTA.

Для Фернандес это всего седьмой турнир "Большого шлема" в одиночном разряде. Ранее она добиралась лишь раз до третьего круга, и это случилось на прошлогоднем "Ролан Гаррос". Также в активе Лейлы одна победа на турнире уровня WTA - в марте этого года канадка первенствовала в мексиканском Монтеррее.

У Радукану показатели еще скромнее. Это ее второй турнир в карьере на уровне "Большого шлема". Дебютировала на главных соревнованиях Эмма летом этого года, сходу добравшись до четвертого раунда на домашнем "Уимблдоне". И это, как оказалось, не сенсация, ведь уже спустя несколько недель она стала финалисткой US Open. Для Радукану это будет первый финал в карьере.

Обе теннисистки родились в 2002 году. 6 сентября Лейле исполнилось 19 лет, а Эмме будет 19 в ноябре. Они уже стали участницами молодого финала (до 20 лет) на "Большом шлеме" впервые с осени 1999 года. А ведь на тот момент они еще даже не родились.

У обеих спортсменок интересные корни. Отец Фернандес - эквадорский футболист, а мама - гражданка Канады филиппинского происхождения. Бабушка и дедушка по линии отца являются перуанцами. Сама Лейла говорит на английском, французском и испанском языках.

Отец Радукану из Румынии, а ее мама - китаянка. Эмма является землячкой своей соперницы по финалу, потому что родилась в Канаде. В двухлетнем возрасте семья Радукану переехала в Великобританию, и дальше она жила уже там. Она стала первой в истории теннисисткой, которая, будучи квалифаером, дошла до финала на турнире "Большого шлема".

Путь Фернандес к финалу Открытого чемпионата США:

1/64 финала: Фернандес 7:6(3), 6:2 Конюх (Q);

1/32 финала: Фернандес 7:5, 7:5 Канепи;

1/16 финала: Фернандес 5:7, 7:6(2), 6:4 Осака (3);

1/8 финала: Фернандес 4:6, 7:6(5), 6:2 Кербер (16);

1/4 финала: Фернандес 6:3, 3:6, 7:6(5) Свитолина (5);

1/2 финала: Фернандес 7:6(3), 4:6, 6:4 Соболенко (2).

Путь Радукану к финалу Открытого чемпионата США:

1/4 финала квалификации: Радукану 6:1, 6:2 Схоофс;

1/2 финала квалификации: Радукану 6:3, 7:5 Болквадзе;

Финал квалификации: Радукану 6:1, 6:4 Шериф (4);

1/64 финала: Радукану 6:2, 6:3 Фегеле (LL);

1/32 финала: Радукану 6:2, 6:4 Шуай;

1/16 финала: Радукану 6:0, 6:1 Соррибес-Тормо;

1/8 финала: Радукану 6:2, 6:1 Роджерс;

1/4 финала: Радукану 6:3, 6:4 Бенчич (11);

1/2 финала: Радукану 6:1, 6:4 Саккари (17).

Как видим, нелегкая турнирная сетка была у Лейлы. Четыре последние соперницы входят в топ-20, и в разное время были как минимум в топ-3. И в этих четырех встречах Фернандес неизменно проигрывала по сету. Суммарно канадка провела на корте 11 часов и 57 минут.

Радукану, помимо шести матчей в основном турнире, отыграла три встречи в рамках квалификации. И за все девять матчей Эмма не уступила ни сета. Однако, если сопоставить уровень оппозиции, то у Фернандес он будет повыше. Всего британка провела на корте 7 часов и 51 минуту (вместе с квалификацией - 11 часов и 46 минут).

Получается, что даже с учетом квалификационных матчей, Радукану провела на корте меньше времени, чем Фернандес в одной лишь основной сетке.

Обеим будет нечего терять, это понятно. Теннисистки уже вошли в историю, и даже коллеги ими восхищаются. Мало кто мог представить, что в финале соревнований не будет ни одной теннисистки из топ-10, а по итогу нет даже представительницы топ-70.

Это еще одно доказательство, насколько непредсказуем и прекрасен женский теннис. В то время, как мужской теннис полон стабильности, и в последние годы крупнейшие соревнования покоряются одним и тем же чемпионам, то в женском все совсем не так. И каждый турнир может открыть миру новых звездочек, так и случилось в Нью-Йорке.

Финал, который пройдет в ночь на воскресенье, 12 сентября, станет теплым моментом в истории мирового спорта, когда все будут не столько переживать за кого-либо из девушек, сколько радоваться невероятному успеху обеих. И это прекрасно!

Напомним, что действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является японка Наоми Осака. Мужские полуфинальные матчи пройдут в ночь на субботу, 11 сентября.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!