Впервые с 1999 года в финале турнира "Большого шлема" сыграют теннисистки младше 20 лет, передает РИА Новости.

Так, за победу в Открытом чемпионате США сыграют 19-летняя Лейла Фернандес из Канады и 18-летняя британка Эмма Радукану.

Радукану пробилась в основную сетку через квалификацию и в полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари (17-й номер посева), а Фернандес не пустила в финал вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Отмечается, что в последний раз в финале турнира "Большого шлема" теннисистки младше 20 лет играли в 1999 году, когда также на US Open в решающем матче 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

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