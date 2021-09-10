19-летняя теннисистка сенсационно обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал US Open

19-летняя Лейла Фернандес стала первой финалисткой US Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальной встрече представительница Канады, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Матч продолжался два часа и 21 минуту и завершился победой Фернандес в трех сетах со счетом 7:6, 4:6, 6:4. На счету Соболенко восемь двойных ошибок, четыре из 11 реализованных брейк-пойнтов и десять подач навылет. У канадки же шесть эйсов, четыре брейк-пойнта из семи и две двойные ошибки.

Соперницей Фернандес по финалу открытого чемпионата США по теннису станет победительница пары Эмма Радукану (Великобритания) - Мария Саккари (Греция).

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