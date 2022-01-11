Новаку Джоковичу грозит тюремный срок. Известны подробности

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информации при въезде в Австралию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Age.

По информации издания, при заполнении декларации первая ракетка мира отметил, что до въезда в Австралию 6 января он в течение 14 дней не вылетал в другие страны, однако в этот период он путешествовал в Сербию.

Отмечается, что за дачу ложных данных сербу грозит лишение свободы сроком до 12 месяцев. Власти Австралии уже изучают несоответствие информации. При этом сам теннисист заявил пограничникам, что его декларацию заполняла местная федерация Tennis Australia.

Джокович на прошлой неделе прибыл для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Организаторы турнира в этом году требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение от вакцинации по медицинским показаниям.

Невакцинированный серб не смог пройти паспортный контроль по прибытии в страну - его виза была аннулирована, он был помещен в иммиграционный изолятор. Первая ракетка мира обжаловал решение пограничных служб в Федеральном окружном суде, который отменил решение об аннулировании визы атлета и постановил освободить серба из иммиграционного изолятора.