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Новака Джоковича арестовали в Австралии

Новака Джоковича арестовали в Австралии
©ft.com
Новости спорта Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович был арестован в Австралии. Об этом передает "Чемпионат" со ссылкой на журналистку Ксению Павлович МакАтиру, которую информировал отец теннисиста.

Подробности пока не сообщаются. 

Ранее стало известно, что серб выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы после того, как пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

Несмотря на выигранную апелляцию, отмечалось, что власти Австралии все равно могут выгнать Джоковича из страны, куда он прилетел, чтобы принять участие в Australian Open. 

Последние дни звезда тенниса провел в карантинной гостинице в Мельбурне.

Теперь же 9-кратного чемпиона Australian Open пытаются выдворить из страны с позором. Ему грозит трехлетний запрет на въезд.

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Метки:
Джокович Новак Австралия Арест Коронавирус

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