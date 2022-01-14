Джоковичу аннулировали визу после жеребьевки Australian Open-2022

Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетке мира - сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, передал телеканал ABC.

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По словам министра, это решение он принял в интересах общества.

"Сегодня я применил свои полномочия по статье 133С(3) Акта о миграции для того, чтобы аннулировать визу у господина Новака Джоковича, исходя из порядка здравоохранения, на основе того, что это было в интересах общества", - приводит телеканал заявление министра.

По его словам, правительство Австралии "твердо привержено защите границ Австралии, особенно в отношении пандемии COVID-19".

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января, а на следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины отвода спортсмена от прививки против коронавируса. Спустя четыре дня заключения Джокович был освобожден по решению суда, но министр Хоук оставил за собой право принять решение о повторном аннулировании визы.

Как сообщалось ранее, в этом случае Джоковичу может грозить запрет на въезд в Австралию на три года.

Как сообщает "Чемпионат", команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.

Напомним, в основной сетке Australian Open-2022 сыграют шесть представителей Казахстана: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Кукушкин и Скатов пробились на турнир через квалификацию.

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