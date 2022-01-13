Елена Рыбакина сыграет с Зариной Дияс в первом круге Australian Open

Казахстанские теннисистки узнали своих соперниц по стартовому раунду Открытого чемпионата Австралии-2022 (Australian Open). По итогам жеребьевки любителей тенниса ждет казахстанское дерби в первом круге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на турнире под 12-м номером, за выход во второй круг сыграет со своей соотечественницей Зариной Дияс. Это будет первая очная встреча между двумя представительницами Казахстана.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева получила в соперницы француженку Хармони Тан, не входящую в топ-100 мирового рейтинга. С ней ранее Юлия никогда не встречалась.

Отметим, что Рыбакина является 13-й ракеткой мира, Путинцева занимает 43-е место, а Дияс находится на 108-й строчке в мировой классификации.

Также стало известно, что первая ракетка Казахстана в мужском разряде Александр Бублик встретится с одним из победителей квалификационной стадии. Напомним, что в финале отборочного цикла завтра, 14 января, сыграют сразу трое казахстанцев. Поэтому есть вероятность, что и в мужском турнире зрители увидят противостояние казахстанцев.

Основная часть турнира стартует в понедельник, 17 января.

Полностью турнирные сетки можно посмотреть на официальном сайте турнира.

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