Казахстанская теннисистка снялась с турнира после сенсационной победы над чемпионкой US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не вышла на корт после победы на турнире WTA 500 в Сиднее (Австралия) над действующей чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану, передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором матче турнира Рыбакина должна была сыграть с француженкой Каролин Гарсией, но игра не состоялась, а сопернице была засчитана победа. Официальная причина неявки не называется, но есть информация, что у казахстанки травма.

Elena Rybakina has withdrawn from the Sydney Tennis Classic with a left thigh injury...Caroline Garcia gets a walkover into QF #WTA #SydneyTennis #AusOpen