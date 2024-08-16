Казахстанская теннисистка сделала признание о родителях после апсета в США

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 16:22
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№33) поделилась своими эмоциями после сенсационной победы над второй ракеткой мира из США Кори Гауфф на стадии 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией обернулся матч казахстанки со второй ракеткой мира

- Вы не боитесь важных моментов. Вы выбили Игу Швентек на Уимблдоне, а теперь Кори Гауфф здесь. Когда вы выходите на матч с топ-игроком, эта вера никогда не становится для вас проблемой.

- С самого детства в меня верили только родители. Они говорили, что с моим ростом я смогу добиться хороших результатов. Даже несмотря на то, что я меньше других в группе. Отец говорил: "Ты лучшая. Ты лучшая. Ты должна верить, что ты лучшая. Иначе ничего не получится". И я всегда вбивала это себе в голову. Что я всегда должна бороться. Если буду бороться за каждый момент, я смогу это сделать", - приводит слова казахстанки The Tennis Letter.

Следующую игру Путинцева проведет в ночь на 17 августа против испанки Паулы Бадосы (№37).

Напомним, что на этом турнире также выступала другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4), но она потерпела фиаско в первом же матче.

"Нокаутировала действующую чемпионку". Путинцевой восхитились после сенсации в США

Метки:
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