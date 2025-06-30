Казахстанка взяла титул и установила рекорд в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Анна Данилина, ведущая казахстанская теннисистка в парном разряде, улучшила свою позицию в мировом рейтинге, поднявшись с девятого на восьмое место. Это - ее лучший результат в карьере. До этого Данилина ни разу не поднималась выше девятой строчки.

На прошлой неделе казахстанка вместе с чешкой Марией Боузковой выиграла титул на турнире категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания).

Победа в Истбурне стала для Данилиной 13-й в карьере на турнирах WTA в парном разряде. В ее активе:

1 титул на турнире категории WTA 1000,

2 - на WTA 500,

7 - на WTA 250,

3 - на WTA 125.

Кроме того, в 2023 году она стала чемпионкой US Open в миксте в паре с финном Харри Хелиеваарой.

О рейтинговых позициях других казахстанских теннисисток можно узнать в отдельной новости.

Несчастье Рыбакиной, Бублик - Синнер и дебют первого казаха в истории. Итоги жеребьевки Уимблдона