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Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед Уимблдоном

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Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед Уимблдоном ©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

  • Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, сохранила за собой 11-е место в мировом рейтинге.
  • Юлия Путинцева поднялась на одну позицию и теперь занимает 33-е место.
  • Зарина Дияс улучшила свое положение сразу на 28 строчек - она на 246-м месте.
  • Жибек Куламбаева осталась на 306-й позиции.

    • Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений:

  • Арина Соболенко (Беларусь)
  • Кори Гауфф (США)
  • Джессика Пегула (США)

    • Парный разряд

  • Анна Данилина, лучшая представительница Казахстана в парном разряде, поднялась с девятого на восьмое место.

    • В топ-3 также без изменений:

  • Катерина Синякова (Чехия)
  • Тейлор Таунсенд (США)
  • Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

    • Сегодня в Лондоне стартует основная сетка Уимблдона-2025. О первых соперницах казахстанок читайте в нашем отдельном материале.

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    1 июля 06:00   •   не начат
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