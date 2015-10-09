Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед Уимблдоном

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Одиночный разряд
Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений:
Парный разряд
В топ-3 также без изменений:
Сегодня в Лондоне стартует основная сетка Уимблдона-2025. О первых соперницах казахстанок читайте в нашем отдельном материале.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/8 финала, мужчины
1 июля 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Аль-Хиляль
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