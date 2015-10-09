Казахстанская теннисистка завоевала титул в Великобритании

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой завоевала титул на турнире категории WTA 250, который прошел в Истбурне (Великобритания), передают Vesti.kz.

В финале казахстанско-чешский дуэт обыграл пару Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) со счетом 6:4, 7:5.

Данилина и Боузкова подали три эйса и допустили одну двойную ошибку, в то время как их соперницы отметились двумя подачами навылет и пятью двойными ошибками.

Для Данилиной это 13-й титул на турнирах WTA в парном разряде. На ее счету - один трофей WTA 1000, два - WTA 500, семь - WTA 250 и три - WTA 125. В 2023 году она также стала победительницей Открытого чемпионата США в миксте вместе с финном Харри Хелиеваарой.

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