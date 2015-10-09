Казахстанка уступила титул Australian Open в драматичном финале

Казахстанка Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, сыграв в паре с сербкой Александра Крунич в финале парного разряда, передают Vesti.kz.

В решающем противостоянии они играли против дуэта Чжан Шуай / Элисе Мертенс. В первом сете казахстанско-сербская пара уступила со счетом 6:7. Во второй партии Данилина и Крунич едва не совершили героический камбэк, при счете 0:5 они отыграли четыре гейма, однако в итоге, соперницы добились своего - 6:4.

Дуэт Чжан Шуай с Элисе Мертенс стали победительницами женского парного разряда Australian Open-2026.

Для Анны и Александры это был второй совместный финал турнира Большого шлема. В прошлом сезоне они уже доходили до финала Открытого чемпионата Франции.

Ранее Данилина также доходила до финала Australian Open. В 2022 году она боролась за титул в Мельбурне - в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя казахстанка уступила в напряжённом финале чешской паре Катержина Синякова / Барбора Крейчикова.

Сегодня, 31 января, в финале одиночного женского разряда также сыграет Елена Рыбакина, ей будет противостоять Арина Соболенко. Прямая трансляция финала по ссылке.

