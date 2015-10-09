Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 08:10
 

Казахстанка уступила титул Australian Open в драматичном финале

  Комментарии

Поделиться
Казахстанка уступила титул Australian Open в драматичном финале ©instagram.com/tennisintheland

Казахстанка Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, сыграв в паре с сербкой Александра Крунич в финале парного разряда, передают Vesti.kz

Поделиться

Казахстанка Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, сыграв в паре с сербкой Александра Крунич в финале парного разряда, передают Vesti.kz

В решающем противостоянии они играли против дуэта Чжан Шуай / Элисе Мертенс. В первом сете казахстанско-сербская пара уступила со счетом 6:7. Во второй партии Данилина и Крунич едва не совершили героический камбэк, при счете 0:5 они отыграли четыре гейма, однако в итоге, соперницы добились своего - 6:4. 

Дуэт Чжан Шуай с Элисе Мертенс стали победительницами женского парного разряда Australian Open-2026. 


Для Анны и Александры это был второй совместный финал турнира Большого шлема. В прошлом сезоне они уже доходили до финала Открытого чемпионата Франции.

Ранее Данилина также доходила до финала Australian Open. В 2022 году она боролась за титул в Мельбурне - в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя казахстанка уступила в напряжённом финале чешской паре Катержина Синякова / Барбора Крейчикова. 

Сегодня, 31 января, в финале одиночного женского разряда также сыграет Елена Рыбакина, ей будет противостоять Арина Соболенко. Прямая трансляция финала по ссылке

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!