Казахстанка установила новый рекорд после финала Ролан Гаррос

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положение в мировом рейтинге WTA после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции, сообщают Vesti.kz.

На Ролан Гаррос-2025 Данилина дошла до финала женского парного разряда в дуэте с сербкой Александрой Крунич. В решающем матче они уступили итальянской паре Жасмин Паолини - Сара Эррани.

Благодаря этому результату Данилина поднялась сразу на восемь строчек и теперь занимает девятое место в парном рейтинге WTA. Это - лучший результат в ее карьере. Ранее ее личным рекордом была десятая позиция.

Топ-3 парного рейтинга остался без изменений:

Катерина Синякова (Чехия)



Тейлор Таунсенд (США)



Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

Актуальные позиции других казахстанских теннисисток в обновленном рейтинге доступны по ссылке.

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