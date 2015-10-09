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Казахстанка установила новый рекорд после финала Ролан Гаррос

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Казахстанка установила новый рекорд после финала Ролан Гаррос ©ktf.kz

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положение в мировом рейтинге WTA после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции, сообщают Vesti.kz.

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Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положение в мировом рейтинге WTA после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции, сообщают Vesti.kz.

На Ролан Гаррос-2025 Данилина дошла до финала женского парного разряда в дуэте с сербкой Александрой Крунич. В решающем матче они уступили итальянской паре Жасмин Паолини - Сара Эррани.

Благодаря этому результату Данилина поднялась сразу на восемь строчек и теперь занимает девятое место в парном рейтинге WTA. Это - лучший результат в ее карьере. Ранее ее личным рекордом была десятая позиция.

Топ-3 парного рейтинга остался без изменений:

  • Катерина Синякова (Чехия)
  • Тейлор Таунсенд (США)
  • Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

    • Актуальные позиции других казахстанских теннисисток в обновленном рейтинге доступны по ссылке.

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