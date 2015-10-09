Стало известно, сколько заработала первая ракетка Казахстана за финал Ролан-Гаррос-2025

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина (№17 - в паре) после поражения в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, 29-летняя казахстанка выступала в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич (№79 - в паре). В финальном матче они уступили двум представительницам Италии - Жасмин Паолини (№6 - в паре) и Саре Эррани (№6 - в паре). Подробности разгромного матча можно узнать здесь.

За победу на турнире итальянки на двоих заработали 590 тысяч евро (343,7 миллиона тенге). Данилина и Крунич, в свою очередь, получили 295 тысяч евро (171,8 миллиона тенге) за второе место.