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Стало известно, сколько заработала первая ракетка Казахстана за финал Ролан-Гаррос-2025

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Стало известно, сколько заработала первая ракетка Казахстана за финал Ролан-Гаррос-2025 ©KTF

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина (№17 - в паре) после поражения в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Анна Данилина (№17 - в паре) после поражения в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, 29-летняя казахстанка выступала в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич (№79 - в паре). В финальном матче они уступили двум представительницам Италии - Жасмин Паолини (№6 - в паре) и Саре Эррани (№6 - в паре). Подробности разгромного матча можно узнать здесь.

За победу на турнире итальянки на двоих заработали 590 тысяч евро (343,7 миллиона тенге). Данилина и Крунич, в свою очередь, получили 295 тысяч евро (171,8 миллиона тенге) за второе место.


Турнир серии Челленджер. Илкли (Великобритания) - 2025   •   Великобритания, Илкли   •   1/16 финала, мужчины
9 июня 14:00   •   не начат
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