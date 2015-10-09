Разгромом обернулся матч первой ракетки Казахстана в финале Ролан Гаррос-2025

В финале женского парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) состоялось напряженное противостояние между казахстанкой Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич с одной стороны и итальянской парой Жасмин Паолини - Сара Эррани с другой, передают Vesti.kz.

Матч стартовал с преимущества итальянок: в первом сете Паолини и Эррани оказались сильнее со счетом 4:6. Однако во втором сете Данилина и Крунич сумели перехватить инициативу, показали уверенную игру на приеме и не оставили шансов соперницам — 6:2.

Решающая партия осталась за итальянками: Жасмин Паолини и Сара Эррани не дрогнули в ключевые моменты и оформили победу в финале Ролан Гаррос - 1:6 (4:6, 6:2, 1:6).

Для Паолини это первая в карьере победа на "Большом шлеме", а вот Эррани вернулась на вершину спустя десятилетие - последний раз она выигрывала "мэйджор" в 2014 году.

Анна Данилина и Александра Крунич боролись до конца, но опыт Эррани в парных финалах сказался в решающие минуты. Несмотря на поражение, для Крунич этот турнир стал историческим - она впервые в карьере дошла до финала турнира "Большого шлема". Для Данилиной - это второй финал в парном разряде на "мэйджоре" и, увы, второй проигрыш. Напомним, свой единственный титул она выигрывала на US Open-2023 в миксте.

Добавим также, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде.