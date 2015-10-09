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Названо место Рыбакиной в мировом рейтинге после Ролан Гаррос

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Названо место Рыбакиной в мировом рейтинге после Ролан Гаррос ©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах после завершения Ролан Гаррос-2025, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах после завершения Ролан Гаррос-2025, передают Vesti.kz.

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Одиночный разряд

Среди казахстанских теннисисток лучший результат сохраняет Елена Рыбакина, оставшаяся на 11-й строчке. На Открытом чемпионате Франции она дошла до четвертого круга, уступив польке Иге Швентек.

Юлия Путинцева улучшила свое положение, поднявшись на четыре позиции и заняв 27-е место. В то же время Зарина Дияс потеряла четыре строчки и теперь располагается на 280-й позиции. Жибек Куламбаева прибавила три пункта, переместившись с 309-й на 306-ю строчку.

Топ-3 одиночного рейтинга остался без изменений:

  • Арина Соболенко (Беларусь)
  • Кори Гауфф (США)
  • Джессика Пегула (США)

    • Парный разряд

    Главным достижением недели стало продвижение Анны Данилиной, которая поднялась сразу на восемь позиций и теперь занимает девятое место в парном рейтинге. На Ролан Гаррос она дошла до финала, где вместе с партнершей проиграла в решающем матче.

    В тройке лидеров парного рейтинга изменений не произошло:

  • Катерина Синякова (Чехия)
  • Тейлор Таунсенд (США)
  • Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

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