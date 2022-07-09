Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после сенсационной победы в финале "Уимблдона" высказалась о своем выступлении, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина сенсационно обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.

"У меня нет слов. Я безумно нервничала перед матчем и во время матча. Сейчас просто рада, что все кончилось. Я никогда ничего такого не испытывала. Хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Она была невероятной на протяжении двух недель", - поделилась казахстанка после финальной встречи.

"Если честно, я не ожидала, что и во вторую неделю выйду. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива. У меня бы ничего не получилось без моей команды. Хочу очень их поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который был и на полуфинале, и на финале. Это невероятная поддержка.

И, конечно, самых важных людей – моих родителей. Они сюда не приехали, и мне очень жаль. Зато моя сестра здесь. По моему, она всего третий раз приехала на мой турнир, так что для нее это тоже невероятно. Но важнее всего родители. Без них меня бы здесь точно не было".

Ранее были разобраны подробности карьеры Рыбакиной, которые привели спортсменку к триумфу в Лондоне. С победой спортсменку поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка.

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

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