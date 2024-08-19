Камбэком обернулся исторический финал Юлии Путинцевой

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Сегодня 08:31
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с канадкой Лейлой Фернандес проиграла в финале турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

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Решающий матч парного разряда они проводили с американкой Эйжой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф и выиграли первый сет - 6:3. Однако затем проиграли со счетом 1:6, 4:10. Соперницы провели на корте 51 минуту.

Для Путинцевой это был первый финал "тысячника" в парном разряде.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Цинциннати казахстанка дошла до 1/8 финала, проиграв испанке Паоле Бадосе. А перед этим Юлия сенсационно выбила из "тысячника" действующую чемпионку из США Кори Гауфф.

В Цинциннати также выступала первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина, но она неожиданно уступила в первом же матче.

Метки:
Путинцева Юлия теннис США WTA

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