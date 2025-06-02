С какими последствиями столкнется Рыбакина после неудачи на Ролан Гаррос? Есть реальные угрозы

Елена Рыбакина (№11) показала хороший теннис на Ролан Гаррос, но не сумела пробиться в четвертьфинал и повторить свое прошлогоднее достижение. Это лишило ее шансов на прогресс в мировом рейтинге WTA. А есть ли риск упасть ниже - разбирался корреспондент Vesti.kz.

Проиграв в упорном матче четвертого круга польке Иге Швентек (№5), Рыбакина не смогла в полной мере защитить прошлогодние очки на Ролан Гаррос. Год назад она вылетела на стадии четвертьфинала, а сейчас уступила уже в четвертом раунде.



Если смотреть на все глазами реалиста, то будто бы Рыбакина должна остаться на 11-м месте. Все-таки Швентек будет фаворитом матча со Свитолиной, а Касаткина и Александрова не входят даже в топ-3 претендента на финал в нижней части турнирной сетки.

Как бы то ни было, Рыбакина в лучшем случае останется на 11-м месте в рейтинге WTA, а в худшем упадет на 13-ю позицию. Официальный рейтинг будет обновлен в понедельник, 9 июня, по окончании Ролан Гаррос.

Что будет на самом деле - узнаем уже в ближайшие дни. А пока концентрируемся на матчах и разговорах о последней казахстанской надежде на этом турнире:

Последняя надежда Казахстана сотворит еще одну сенсацию на Ролан Гаррос. Почему в это надо верить?