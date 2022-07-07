Сегодня, 7 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в полуфинале "Уимблдона" с Симоной Халеп из Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 1/2 финала начнется в 20:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Setanta Qazaqstan.
Прямая трансляция матча Рыбакина - Халеп
Добавим, ранее был выявлен фаворит в противостоянии 23-летней казахстанки и 30-летний теннисистки из Румынии.
Рыбакина рассказала о поддержке из Казахстана, которая помогает спортсменке добиваться успеха.
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