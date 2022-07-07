Рыбакина высказалась о Казахстане после исторического события на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после выхода в полуфинал женского одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира высказалась о своей роли в развитии тенниса, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале казахстанка обыграла Айлу Томлянович из Австралии и впервые в карьере вошла в топ-4, а затем рассказал о поддержке фанатов и своих чувствах.

Казахстанка Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне"

"Я родился в России, но, конечно же, представляю Казахстан. Это уже долгий путь для меня. Раньше я играл на Олимпиаде, в Кубке Федерации. Я получил так много помощи и поддержки. Я чувствую только поддержку людей и очень рад представлять Казахстан, потому что я думаю, что я также приношу некоторые результаты, которые очень хороши для спорта в Казахстане. Для меня сложно просто сказать, что я чувствую", - цитирует спортсменку theguardian.com.

Высказалась Рыбакина и об отстранении теннисистов из России и Беларуси - организаторы "Уимблдона" были оштрафованы за это решение.

"Когда я узнала эту новость, я поняла, что это не то, что мечтаешь услышать, потому что все мы занимаемся спортом, все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им рождаться. Конечно, я сочувствую им, потому что все хотят выступить на крупнейшем турнире, на Уимблдоне", - подытожила казахстанка.

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