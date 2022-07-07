Назван победитель матча казахстанки Рыбакиной за выход в финал "Уимблдона"

Сегодня, 7 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в полуфинале "Уимблдона" с Симоной Халеп из Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.

Букмекерская контора "Олимп" фаворитом в матче выделяет экс-первую ракетку мира - победа 30-летней Халеп оценивается с коэффициентом 1,33.

Шансы на успех 23-летней Рыбакиной оцениваются с коэффициентом 3,42.

Добавим, что Халеп уже выигрывала "Уимблдон" в 2019 году, а казахстанская теннисистка впервые вышла в полуфинал турнира.

Ранее Рыбакина рассказала о поддержке из Казахстана, а ее конкурентка установила рекорд.

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