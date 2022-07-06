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Новости спорта Теннис WTA
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Казахстанка Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне"

Казахстанка Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне"
©wimbledon.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал женского одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала 23-летняя Рыбакина, посеянная под 17-м номером, встречалась с Айлой Томлянович из Австралии, которая сейчас занимает 44-ю строчку в мировой рейтинге.

Исход первой партии решил один брейк, который реализовала австралийка, и как итог - 6:4 в пользу соперницы.

Во втором сете Рыбакина повела 2:0, но Томлянович сумела сделать обратный брейк и сравнять счет. Тем не менее, казахстанка переломила ход игры и забрала партию - 6:2.

Решающий, третий сет начался с 3:0 в пользу казахстанки. Томлянович попыталась выправить ситуацию, однако Рыбакина свое преимущество не упустила и довела матч до победы - 6:2. Таким образом, представительница Казахстана впервые в карьере вышла в полуфинал "Уимблдона". В прошлом году она дошла здесь до 1/8 финала.

Для Томлянович это был первый четвертьфинал на турнирах "Большого шлема", а на "Уимблдоне" ранее она добиралась максимум до второго круга. А вот у Рыбакиной это был второй четвертьфинал на "Большом шлеме" и первый на "Уимблдоне".

За выход в финал "Уимблдона" Рыбакина сыграет с 18-й ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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