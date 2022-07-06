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В России отреагировали на историческое достижение казахстанки Рыбакиной на "Уимблдоне"

В России отреагировали на историческое достижение казахстанки Рыбакиной на "Уимблдоне"
©wimbledon.com

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Елены Рыбакиной в полуфинал "Уимблдона". Его слова приводит "Чемпионат".

23-летняя Рыбакина - уроженка Москвы, но с 2018 года она представляет Казахстан. В четвертьфинальном матче она одержала победу над Айлой Томлянович из Австралии со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

"Я не удивлен такому результату Лены, но я удивлен, что она не может выиграть турнир "Большого шлема", хотя у нее все для этого есть. Судя по участникам полуфиналов, у нее неплохие шансы на победу. За счет чего Рыбакиной удается показывать такой результат? Хорошая подача и отличная игра на задней линии. Она большая молодец, рад за нее", - сказал Тарпищев.

Добавим, что Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал "Уимблдона" и стала первой представительницей Казахстана, дошедшей до этой стадии турнира.

В полуфинале она сыграет с румынкой Симоной Халеп, бывшей первой ракеткой мира и победительницей "Уимблдона"-2019.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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