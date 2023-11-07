Елена Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:55
©facebook.com/elenarybakina/

Стало известно место казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации), прошедшего в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

В обновленном рейтинге WTA Рыбакина сохранила за собой четвертое место. Напомним, казахстанка впервые принимала участие на Итоговом турнире, но не смогла выйти в плей-офф.

Между тем, на первое место поднялась полька Ига Швентек, ставшая победительницей Итогового турнира WTA и сместившая на вторую строчку белоруску Арину Соболенко.

Третье место сохранила американка Кори Гауфф. Финалистка Итогового турнира WTA - Джессика Пегула (США) также осталась на пятой строчке.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла одну позицию и расположилась на 69-й строчке.

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Рейтинг

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:12
WTA
Рыбакина выиграет ЧМ для Казахстана? Рассказываем о последнем крупном турнире 2023 года
Сегодня , 10:20
WTA
Рыбакина совершила невероятный рывок в мировом рейтинге за сезон
Сегодня , 08:55
WTA
Елена Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA
Сегодня , 07:18
WTA
Определилась победительница Итогового турнира WTA и новая первая ракетка мира
Вчера , 16:11
WTA
"Год роста и упорства". Названы главные достижения Елены Рыбакиной
Вчера , 12:30
WTA
Рыбакина стала соучастницей исторического события
Вчера , 09:45
WTA
Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA
Вчера , 08:31
WTA
Соболенко и Швентек определили вторую финалистку Итогового чемпионата WTA
5 ноября, 17:50
WTA
Обидчица Рыбакиной высказалась о шансах на победу на Итоговом турнире WTA
5 ноября, 10:09
WTA
"Лучшее из всего". Рыбакина сделала заявление после итогового турнира WTA
© 2008 - 2023 ТОО «EML»